Зеленский объяснил, как должно выглядеть дипломатическое завершение войны

Президент Владимир Зеленский считает, что дипломатическое завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира, которая предусматривает освобождение всех украинских территорий, которые были оккупированы Россией.﻿﻿ Об этом Зеленский сказал в интервью Fox News, сообщает Украинская правда.

"Мой сигнал − мы не хотим повторять Минские договоренности, но относительно другой части нашей территории. Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (российскому диктатору Владимиру Путину − ред.).

Относительно стола переговоров − когда мы подготовимся, когда будет документ, основанный на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда мы будем иметь поддержку мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями России" , – сказал президент.

По словам Зеленского, Украина будет говорить с Россией с сильной позиции.