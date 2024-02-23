Украинские фермеры привезли на польскую границу технику, уничтоженную обстрелами

Украинские аграрии в рамках акций в ответ на протесты польских фермеров, вероятно, привезли к границе сельскохозяйственную технику, поврежденную в результате боевых действий. Об этом сообщили польские и ряд украинских СМИ после того, как такие видео появились в соцсетях, сообщает Европейская правда.

Так, один из польскоязычных пользователей Twitter (X) опубликовал видео, где из окна транспортного средства можно видеть, как фуры везут на платформах полуприцепов обгоревший комбайн и поврежденные машины.

Ukraina zaczęła sprowadzać na granicę z Polską maszyny rolnicze zniszczone podczas ostrzału i działań wojennych, aby zademonstrować cenę, za jaką Ukraińcy otrzymują zbożepic.twitter.com/k4vZgJtqAe — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) February 22, 2024

Само видео, вероятно, авторства другого лица, сопровождается надписью на украинском языке, где указано, что это снято 22 февраля возле КПП "Угринов". Из публикаций других медиа похоже, что оригинал видео опубликовали в украинском сегменте TikTok.

Депутат Червоноградского районного совета Александр Климов в своем Facebook опубликовал собственное видео уже выставленной на землю техники и написал, что это явно выставка "именно той техники, что была уничтожена российскими оккупантами, которые варварским методом напали на суверенную Украину". При этом он указал, что не знает, чья это инициатива.

Технику подписали табличками с указаниями, из какой она области и кому принадлежала. На табличках можно видеть логотипы организаций "Всеукраинский аграрный совет" (ВАР) и SaveUA.

Польское RMF24 отмечает, что на утро 23 февраля протесты польских фермеров продолжаются, на КПП "Медыка" ориентировочное время ожидания для грузовиков с польской стороны – 197 часов.

На КПП "Корчова" время ожидания составляет около 143 часов, "Гребенне" – 150 часов, "Дорогуск" – 113 часов. Блокировщики беспрепятственно пропускают только легковые авто и автобусы.