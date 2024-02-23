РФ может самостоятельно производить до 500 "Шахедов" в месяц - эксперты

Россия способна самостоятельно изготавливать 400-500 ударных дронов-камикадзе типа Shahed в месяц. Об этом заявил руководитель отдела Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), где изучают ракетное, артиллерийское оружие и дроны Российской Федерации, Андрей Кульчицкий, сообщает Украинская правда.

"У нас есть хвост одного из первых "кашных" "Шахедов" (серии "К" - ред.) под номером 026. И теперь появился экземпляр под номером 2600 (сбитый на Киевом в середине февраля - ред). Мы считали, что они изготавливают их 400-500 штук в месяц" , – сказал эксперт.

По его словам, от первых прилетов этих дронов в украинский тыл осенью 2022 года и до сегодня враг прошел несколько логистических и технологических этапов.

Сначала "Шахеды", которые россияне называют "Герань-2", маркировались буквой "М", и на тот момент это были в полном смысле иранские БпЛА.

Позже появилась серия "черных Шахедов" с буквой "Ы" - это серия аппаратов, собранных в России как машинокомплект, который поставляли из Ирана (с изменением на месте сборки навигационного оборудования).

"Есть третья серия, с буквой "К", которые они запускают по Украине сейчас. Можно сказать, что это уже российские дроны: их полная сборка, их навигационное оборудование и боевая часть" , – добавил он.

Эксперт пояснил, что на первых этапах "Шахеды" кроме взрывчатки были оснащены поражающими элементами - шариками из вольфрама, которые при взрыве и при высоких температурах сохраняют свою форму и качества.

Сотни, тысячи таких дробинок находились в широких силиконовых лентах, которыми "обертывалась" часть корпуса. Но позже россияне отказались от этой затеи, сделав ставку на большие разрушения.