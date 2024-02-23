Зеленский: Путин должен понять, что ему не дадут оккупировать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну сам, если не проиграет в ней и не поймет, что ему не дадут оккупировать Украину. Поэтому Киев не пойдет на замораживание конфликта.﻿ Об этом Зеленский сказал в интервью FoxNews, которое он дал в Харьковской области вблизи линии фронта, сообщает Украинская правда.

На вопрос, может ли Зеленский допустить ситуацию, когда 20% территории Украины и дальше будет контролировать Россия, но 80% суверенной территории станут членами НАТО и ЕС, президент ответил: "Во-первых, никто никогда не делал нам таких предложений... Только в медиа, только какие-то голоса, но ни одного официального предложения" .

"Во-вторых, мы знаем историю наших отношений с Россией. Мы имели замороженный конфликт, они в самом начале оккупировали Крым и Донбасс – и мы имели документы: Минское соглашение, Нормандский формат с Германией, Францией, Россией. Мы имели договоренности об обмене, прекращении огня – все, что сейчас многие страны хотят от нас для завершения войны" , – отметил Зеленский.

"Нет. Это не только о территории, это о нашей безопасности. Он (Путин – ред.) никогда не остановится, пока он не проиграет в этой войне. Но он проиграет, не мир. Его проигрыш – быть только на его территории. Нам не нужен ни один клочок, ни один метр территории другой страны" , – добавил Зеленский.

Зеленский напомнил, что его команда подготовила документ на основе "Формулы мира" для поиска дипломатического пути завершения войны.

По его словам, когда документ будет согласован и Украина будет сильной в своих позициях, тогда можно будет найти решение путем переговоров.