В Польше снова высыпали украинскую агропродукцию из вагонов

Сегодня утром на железнодорожном пункте пропуска Дорогуск неизвестные высыпали из вагонов рапс – этот груз следовал через Польшу транзитом.

Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.

Отмечается, что рапс перевозили в немецкий Гамбург.

"Скажу только, что ненаказанные преступления всегда возвращаются. Хоть это военная агрессия, хоть поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить" , – заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В министерстве добавили, что "Укрзализныця" готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.