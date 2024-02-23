Шмыгаль: Украина готова к "умным компромиссам" с Польшей
Кабинет министров проводит выездное заседание во Львовской области. Среди ключевых вопросов - блокада границы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Сегодня проводим выездное заседание Правительства. По поручению президента Украины работаем во Львовской области. Среди ключевых вопросов - это ситуация с блокадой на границе. Готовим четкие шаги и конкретные предложения", - заявил он.
Премьер сообщил, что Украина планирует провести с польской стороной прагматичный диалог, и готовы к разумным компромиссам.
"Одновременно продолжаем расширять нашу логистику в других точках. Морские порты. Дунайские порты. Пункты пропуска с нашими другими соседями. Железная дорога. В январе 2024 года 88% украинской пшеницы мы экспортировали в ЕС через Черное море. Это результат работы нашего морского логистического коридора", - заявил он.
Шмыгаль добавил, что дунайские порты продолжают бить рекорды с точки зрения перевалки.
"Инвестируем дальше в расширение их способности. Готовим группы судов с нашей продукцией по Дунаю. Речь идет о так называемых баржевых контейнерных судах, которые могут приплыть в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и в румынский порт Констанца", - заявил он.
Премьер добавил, что Украина расширяет сотрудничество с Румынией.
"Наши партнеры там доказали свою предсказуемость. В январе 2024 года через Румынию транзитом проехало 1,1 млн тонн зерновых. В первой половине февраля уже 0,6 млн тонн", - отметил он.