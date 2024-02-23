Шмыгаль: Украина готова к "умным компромиссам" с Польшей

Кабинет министров проводит выездное заседание во Львовской области. Среди ключевых вопросов - блокада границы.﻿ Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Сегодня проводим выездное заседание Правительства. По поручению президента Украины работаем во Львовской области. Среди ключевых вопросов - это ситуация с блокадой на границе. Готовим четкие шаги и конкретные предложения" , - заявил он.

Премьер сообщил, что Украина планирует провести с польской стороной прагматичный диалог, и готовы к разумным компромиссам.

"Одновременно продолжаем расширять нашу логистику в других точках. Морские порты. Дунайские порты. Пункты пропуска с нашими другими соседями. Железная дорога. В январе 2024 года 88% украинской пшеницы мы экспортировали в ЕС через Черное море. Это результат работы нашего морского логистического коридора" , - заявил он.

Шмыгаль добавил, что дунайские порты продолжают бить рекорды с точки зрения перевалки.

"Инвестируем дальше в расширение их способности. Готовим группы судов с нашей продукцией по Дунаю. Речь идет о так называемых баржевых контейнерных судах, которые могут приплыть в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и в румынский порт Констанца" , - заявил он.

Премьер добавил, что Украина расширяет сотрудничество с Румынией.