Британская разведка констатировала, что в РФ продолжают усиливать цензуру и давление на СМИ

Британская разведка констатировала, что российское руководство продолжает усиливать цензуру внутри страны в отношении обычных граждан и СМИ, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 23 февраля.

Разведка напоминает, что 14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, которым сделали возможным наказание в виде конфискации имущества за "распространение ложной информации" о российской армии.

Перед тем в Госдуме РФ внесли проект, который расширит основания для объявления "нежелательной организацией", что вероятно направлено на дальнейшее ограничение деятельности русскоязычных служб западных медиа, как "Радио Свобода", DW и BBC.