Премьер Дании прибыла во Львов и почтила память погибших украинцев

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла в Украину с четвертым визитом с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщает Европейская правда.

Видео из Львова с премьером Дании распространил президент Владимир Зеленский.

"Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен почтили память погибших защитников Украины. Мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" , – написал Зеленский.

Как сообщают датские СМИ, сегодняшний визит, который проходит в западной части Украины, является четвертым визитом премьер-министра с момента вторжения России в Украину два года назад.

Последний визит состоялся в сентябре прошлого года, когда она встретилась с Зеленским.

Накануне Метте Фредериксен объявила, что ее страна гарантирует поддержку безопасности Украины в следующие 10 лет в рамках двустороннего соглашения.

Очевидно, во время визита в Украину состоится церемония подписания соглашения.

Это произошло после того, как аналогичные соглашения были заключены с Францией и Германией.