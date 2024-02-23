Close button

В Украине проиндексируют пенсии: насколько вырастут выплаты

В Украине проиндексируют пенсии: насколько вырастут выплаты
Фото: Курс Украины

Кабинет Министров на заседании 23 февраля принял решение об индексации пенсионных выплат в Украине с 1 марта, сообщает Экономическая правда.

Правительство приняло постановление "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году".

Согласно документу, пенсии будут проиндексированы на 7,96%.

Также постановлением с 1 марта 2024 года увеличивается на коэффициент 1,0796:

  • показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы;
  • пенсий военнослужащих;
  • пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • пенсий за особые заслуги лицам;
  • пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной научно-технической деятельности";
  • ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности.

Также было определено уровень повышения для пенсий, назначенных в 2021-2023 годах, в размере 100 гривен.

Размер увеличения пенсий не может превышать 1 500 гривен.

Новости

Популярные темы форума

analytics