В Украине проиндексируют пенсии: насколько вырастут выплаты

Кабинет Министров на заседании 23 февраля принял решение об индексации пенсионных выплат в Украине с 1 марта, сообщает Экономическая правда.

Правительство приняло постановление "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году".

Согласно документу, пенсии будут проиндексированы на 7,96%.

Также постановлением с 1 марта 2024 года увеличивается на коэффициент 1,0796:

показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы;

пенсий военнослужащих;

пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы;

пенсий за особые заслуги лицам;

пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной научно-технической деятельности";

ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности.

Также было определено уровень повышения для пенсий, назначенных в 2021-2023 годах, в размере 100 гривен.

Размер увеличения пенсий не может превышать 1 500 гривен.