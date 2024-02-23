В Украине проиндексируют пенсии: насколько вырастут выплаты
Кабинет Министров на заседании 23 февраля принял решение об индексации пенсионных выплат в Украине с 1 марта, сообщает Экономическая правда.
Правительство приняло постановление "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году".
Согласно документу, пенсии будут проиндексированы на 7,96%.
Также постановлением с 1 марта 2024 года увеличивается на коэффициент 1,0796:
- показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы;
- пенсий военнослужащих;
- пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы;
- пенсий за особые заслуги лицам;
- пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной научно-технической деятельности";
- ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности.
Также было определено уровень повышения для пенсий, назначенных в 2021-2023 годах, в размере 100 гривен.
Размер увеличения пенсий не может превышать 1 500 гривен.