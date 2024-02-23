Депутаты не поддержали "перезагрузку" БЭБ: не хватило четырех голосов

Верховная Рада на заседании 23 февраля не приняла в первом чтении правительственный законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности №10439, против которого выступали послы стран G7 и украинские бизнес-ассоциации.﻿ Об этом заявил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

Проект закона набрал 222 голоса "за" из 226 необходимых.

Железняк добавил, что правительственный закоопроект отправили на доработку Кабинету министров.

Зато на предложение принять в первом чтении проект закона о перезагрузке БЭБ №10088-1, предложенный Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и который поддерживает бизнес-сообщество, было отказано ставить его на голосование.

Ранее стало известно, что правоохранительный и налоговый комитеты парламента согласовали правительственный вариант законопроекта о реформе БЭБ, против которого выступали украинские бизнес ассоциации.

Послы стран G7 направили письмо председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа Бюро экономической безопасности предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добропорядочности других сотрудников органа.