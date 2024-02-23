Венгрия блокирует совместное заявление ЕС к годовщине вторжения РФ – журналист

Венгрия из-за несогласия с некоторыми формулировками блокирует принятие совместного заявления ЕС ко второй годовщине полномасштабной войны, в связи с чем его может не быть в таком формате. Об этом заявил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

По его информации, Будапешт заблокировал принятие совместного заявления Евросоюза ко второй годовщине полномасштабного нападения России на Украину.

"Вероятно будет только совместное заявление трех лидеров европейских учреждений – Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента" , – добавил он.

Венгерское правительство уже опубликовало свое отдельное заявление, в котором призывает "обе стороны" к перемирию и ни разу не упоминает страну-агрессора.