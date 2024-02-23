На Шурму составили админпротокол за конфликт интересов – НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы в связи с нарушением им требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, сообщает Экономическая правда.

Агентство отмечает, что в 2022 году Шурма организовал при ОПУ Комитет электроэнергетики, участники которого собирались под его председательством.

К участию в заседаниях Комитета были привлечены ключевые институты сферы электроэнергетики. В частности, Министерство энергетики, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ПАО "НЭК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка", ГП "Гарантированный покупатель".

"Имея частный интерес в указанной сфере, Ростислав Шурма не сообщил в определенном законодательством порядке об имеющемся конфликте интересов и, действуя в условиях реального конфликта интересов, участвовал в обсуждении и принятии на заседаниях Комитета решений, касающихся его частного интереса" , - отмечают в НАПК.

Нацагентство установило, что родной брат Ростислава Шурмы Олег является конечным бенефициарным владельцем семи компаний, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников. Сам Ростислав Шурма в 2019-2921 годах входил в состав наблюдательного совета АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос", который является соучредителем трех из названных выше компаний.

По состоянию на июль 2022 года, когда состоялось первое заседание Комитета под председательством Ростислава Шурмы, у ГП "Гарантированный покупатель" была задолженность по расчетам за электрическую энергию, произведенную из альтернативных источников, приобретенную у компаний брата Шурмы в сумме почти 254 млн грн.

Источником для расчета с указанными компаниями могут быть средства ПАО "НЭК Укрэнерго", поступающие ГП "Гарантированный покупатель" как оплата услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников.

"Стремясь обеспечить ГП "Гарантированный покупатель" дополнительным источником финансирования и способствовать погашению задолженности перед компаниями брата, Ростислав Шурма на заседаниях Комитета 23 августа и 7 сентября 2022 года побудил ПАО "НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" подписать и утвердить в НКРЭКУ акты приема-передачи оказанных услуг по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников за январь, май, июль, октябрь 2021 года и за февраль-июнь 2022 года" , - отметили в НАПК.

Нацагентство пришло к выводу, что таким образом решения, принятые на заседаниях Комитета, имели влияние на удовлетворение частного интереса Ростислава Шурмы, а именно - создание условий для успешности бизнеса брата за счет принятия необходимых решений касательными к рынку электрической энергии государственными органами и компаниями.