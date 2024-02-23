Польскому фермеру с пророссийским плакатом грозит до 5 лет тюрьмы

Фермеру, который во вторник во время акции протеста вывесил на тракторе флаг СССР и плакат с лозунгом "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими чиновниками", были предъявлены официальные обвинения, сообщает Европейская правда.

Сотрудники полиции задержали водителя трактора, провели фото- и видеофиксацию, изъяли баннер и флаг. В пятницу его вызвали на допрос.

Пресс-секретарь Региональной прокуратуры Гливице Йоанна Сморчевская сообщила, что Петр Г. выслушал обвинения в подстрекательстве к агрессивной войне против Польши, восхвалении агрессии России против Украины и пропаганде коммунистической идеологии.

Петр Г. отказался давать объяснения. Прокуратура применила к нему меры пресечения в виде полицейского надзора и имущественного поручительства.

Ему может грозить наказание до 5 лет лишения свободы.