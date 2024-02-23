Умеров и Сырский посетили первый ректрутинговый центр во Львове
Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 23 февраля посетили наш первый центр рекрутинга украинской армии во Львове, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Умеров в Facebook.
"Работники центра уже рассказывают о первых историях успеха и (и такое еще случается) об опасениях отдельных посетителей - не выдают ли здесь повесток".
Глава Минобороны заверил, что рекрутеры не являются военнослужащими и не имеют полномочий вручать повестки.
"Их работа - помочь подбирать вакансии в Силах обороны и предоставлять консультации", - подчеркнул он.
Умеров заверил, что в дальнейшем подобных центров в Украине будет больше.
Напомним:
Перед этим Минобороны сообщало, что в центре рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов на пути к назначению на выбранную должность в армии.