Умеров и Сырский посетили первый ректрутинговый центр во Львове

Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 23 февраля посетили наш первый центр рекрутинга украинской армии во Львове, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Умеров в Facebook.

"Работники центра уже рассказывают о первых историях успеха и (и такое еще случается) об опасениях отдельных посетителей - не выдают ли здесь повесток".

Глава Минобороны заверил, что рекрутеры не являются военнослужащими и не имеют полномочий вручать повестки.

"Их работа - помочь подбирать вакансии в Силах обороны и предоставлять консультации" , - подчеркнул он.

Умеров заверил, что в дальнейшем подобных центров в Украине будет больше.

Напомним:

Перед этим Минобороны сообщало, что в центре рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов на пути к назначению на выбранную должность в армии.