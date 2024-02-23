ОВА: Из-под завалов дома в Днепре, в который попал дрон, достали тело мужчины

Из-под завалов многоквартирного дома в Днепре, в который в ночь на 23 февраля попал вражеский дрон, достали тело мужчины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, мэр Днепра Борис Филатов.

"Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре достали тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире".

По его словам, поиски женщины, которая вероятно была дома во время удара, продолжаются.

В свою очередь Филатов сообщил, что по выводам технического отчета специалистов 18 квартир пострадавшего дома на Бажова, 26 придется отселить.

"Город компенсирует владельцам временную аренду жилья - как мы делали для людей из 118-го дома на Победе" , - отметил городской голова.

Он добавил, что поскольку этот дом кирпичный, а не панельный, то есть хорошие шансы относительно быстро отстроить разбитые секции и вернуть людям квартиры.

Что предшествовало:

В Днепропетровской области в ночь на 23 февраля было уничтожено 5 ударных дронов, однако есть попадания – повреждена не только многоэтажка, но и предприятие в Днепре, пострадали 8 человек, под