Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что при президентстве Дональда Трампа "мир чувствовал себя более безопасным и стабильным", сообщает Деловая столица.

Об этом политик заявил, выступая на Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне со ссылкой на Politico.

"Когда вы оглядываетесь на последний срок пребывания Трампа в должности, нет сомнений, что мир чувствовал себя безопаснее, спокойнее и стабильнее, — заявил Джонсон, — Сейчас большая часть мира стремится к стабильности, которая сопровождает сильное и решительное американское лидерство".

В частности, ранее Джонсон утверждал, что президентство Трампа может быть "тем, что сейчас нужно миру", при условии, что Трамп поддержит Украину.

"Многие хорошие люди с добрыми намерениями дрожат, как бланманже, от идеи нового президентства Трампа, и я не совсем понимаю, почему они так обеспокоены" , — подчеркнул Джонсон.

В то же время британский политик является верным сторонником и союзником Владимира Зеленского, пишет СМИ, поэтому после своей отставки призвал Трампа и его сторонников не отказываться от военной помощи Украине.

Как сообщалось, 21 февраля бывший президент США, вновь претендующий на этот пост от Республиканской партии, Дональд Трамп похвалил российский военный потенциал.