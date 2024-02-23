Зеленский ответил на опасения американцев относительно коррупции в Украине

Президент Владимир Зеленский, комментируя опасения американцев относительно коррупции в Украине, заявил, что "все чисто", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в интервью FoxNews.

"Относительно американских опасений о коррупции в Украине, Зеленский сказал, что "все чисто", отметив, что они следуют реформам, которых требует Европейский Союз.

Он также сказал, что трудно внедрять новые "сложные антикоррупционные реформы" в военное время, заявив, что лидеры ЕС подписались под прозрачностью Украины".

Также Зеленский ответил на упреки о том, что он отменил выборы в стране.

Президент заявил, что он никогда их не отменял. По словам Зеленского, во время военного времени действует закон, который не позволяет их проводить.

Он также сказал, что учитывая его нынешнюю популярность, если бы выборы сейчас состоялись, он был бы переизбран народом.