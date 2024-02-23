Лидеры ЕС обнародовали совместное заявление к годовщине вторжения РФ в Украину
Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Метсола ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину обнародовали совместное заявление, в котором обещают помощь, чтобы положить конец войне, сообщает Европейская правда.
Об этом говорит текст заявления.
В тексте лидеры ЕС обещают поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
Они возлагают ответственность за войну на РФ и ее лидеров.
"Мы по-прежнему полны решимости привлечь их к ответственности, в том числе за преступление агрессии", – подчеркивают лидеры ЕС.
В ЕС обещают поддерживать Украину в этой войне столько, сколько потребуется "ради народа Украины, ради мира и безопасности в Европе и международного порядка".
"Европейский Союз будет продолжать оказывать мощную и непоколебимую политическую, военную, финансовую, экономическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя, защитить свой народ, свои города и критически важную инфраструктуру, восстановить свою территориальную целостность, вернуть тысячи депортированных детей и положить конец войне", – говорится в заявлении.
Также лидеры ЕС обещают обеспечивать Украину необходимой военной помощью, в частности, поставлять критически необходимые боеприпасы и ракеты.
"Мы приняли беспрецедентные меры на уровне ЕС для наращивания производства европейской оборонной промышленности, и мы продолжим увеличивать мощности, что позволит нам усилить нашу военную поддержку и сотрудничество с Украиной, одновременно укрепляя нашу обороноспособность и европейский суверенитет", – подчеркивается в заявлении.
Лидеры ЕС также пообещали работать над будущими обязательствами в сфере безопасности, которые помогут Украине защитить себя в будущем, а также усилить санкционное давление на РФ.
Напомним, что страны-члены ЕС не смогли согласовать текст совместного заявления ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за позиции Венгрии, поэтому его формат пришлось изменить.
Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк ранее писал, что Венгрия заблокировала текст, потому что не согласна с определенными формулировками заявления.
Поэтому заявление к годовщине великой войны было обнародовано от имени Мишеля, фон дер Ляйен и Метсолы.