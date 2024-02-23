ВСУ сбили над Азовским морем еще один российский самолет А-50

Украинские военные над акваторией Азовского моря сбили российский самолет А-50 вечером пятницы, 23 февраля, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают источники в Силах обороны.

По данным издания, это была совместная операция воздушных сил и ГУР. Уровень повреждения уточняется.

"Шансы на сохранение самолета минимальны" , – сообщили источники.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ 14 января

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подвели ИЛ-22. 15 января официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбивание самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары захватчиков. В то же время она назвала пока "громким заявлением" наличие полного контроля у украинских сил над воздушным пространством Азовского и Черного морей после сбивания российских самолетов.

Напомним, уже 19 января в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. 21 января стало известно, что в результате повреждения воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем погиб командир российского самолета.