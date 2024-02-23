Шмыгаль: Встреча с польскими коллегами на границе так и не состоялась

Правительственная делегация Украины во главе с премьером Денисом Шмыгалем так и не встретилась с польскими коллегами в районе общей границы 23 февраля для решения проблем блокирования перевозок, поскольку представители Польши не прибыли, сообщает Европейская правда.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram-канале.

Глава правительства отметил, что делегация Украины прибыла ранее 23 февраля к границе после предложения Владимира Зеленского Польше "договориться и найти компромисс" относительно блокады границы.

Украинскую сторону представляли в частности вице-премьеры Ольга Стефанишина, и Александр Кубраков, главы МВД и Минагрополитики, заместители глав МИД, Мининфраструктуры, Минэкономики и руководители Государственной пограничной и таможенной служб.

"Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", – добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Денис Шмыгаль вместе с соответствующими министрами, работающими над вопросами экспорта, импорта, товарооборота, которые отвечают за логистику, инфраструктуру, агропромышленный комплекс, а также руководители пограничной службы будут работать сегодня на границе с Польшей.

Однако президент заявил, что ему не известно, приедут ли на встречу польские чиновники. Публичное согласие на такую встречу от Варшавы до этого не поступало.

Как сообщалось, 21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

Польский премьер Дональд Туск отклонил приглашение президента Зеленского о правительственной встрече на границе. Он сказал, что такая встреча не должна быть символической, и что переговоры двух правительств запланированы в конце марта в Варшаве.