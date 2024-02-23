Генштаб: Ракетные войска уничтожили 2 российских ЗРК "Бук-М3"

Подразделения ракетных войск за минувшие сутки нанесли поражение по 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам, 1 составу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" россиян, авиация уничтожила еще 3 зенитных ракетных комплекса, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

"В течение суток произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

На Купянском направлении враг совершил 1 атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбита 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе населенного пункта Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринято 7 попыток штурма позиций наших войск.