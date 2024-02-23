Чехия будет поставлять Украине все комплектующие для винтовок CZ BREN 2

Чешская компания Česká zbrojovka и акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром") заключили соглашение о поставках в Украину всех частей для винтовок CZ BREN 2, сообщает Европейская правда.

Об этом компания Colt CZ Group, к которой принадлежит Česká zbrojovka, сообщила в пресс-релизе для информагентства CTK; также соответствующую информацию распространила пресс-служба "Украинской оборонной промышленности".

Согласно договору, сумма которого не раскрывается, Česká zbrojovka будет поставлять Украине все детали, из которых собираются винтовки CZ BREN 2.

"Этот первый шаг в проекте полной передачи технологий для винтовки CZ BREN 2 напрямую связан с ее успешным развертыванием на украинском поле боя в руках украинских вооруженных сил", – прокомментировал гендиректор чешской компании Ян Заиц.

Винтовки CZ BREN 2 используются в частности армией Чехии и соответствуют стандартам НАТО. Их также использовали на поле боя ВСУ и армии и боевые подразделения Франции, Португалии, Польши и Румынии.

CZ BREN 2, по утверждению производителя, является универсальным оружием, которое хорошо совместимо с другим оружием НАТО.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Чехия отправила со своих складов Киеву 62 танка, 131 боевую машину пехоты, шесть вертолетов и 16 систем противовоздушной обороны. За это она получила около 750 миллионов евро компенсации.

Как сообщалось, чешское государственное оружейное предприятие VOP CZ до сих пор не начало ремонт танков Т-64 для украинской армии, о котором договорились в прошлом году, поскольку украинская сторона до сих пор не поставила ни одного танка.