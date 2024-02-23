Чехия собирает страны, которые профинансируют поставки Украине 800 тысяч боеприпасов

Чехия стремится организовать группу стран, которые помогут профинансировать поставки в Украину 800 тысяч боеприпасов, о которых недавно упоминал чешский президент Петр Павел, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Чешское Министерство обороны заявило в пятницу, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Издание Financial Times ранее сообщило, что сумма, необходимая для поставки боеприпасов Украине, составляет 1,5 миллиарда долларов.

Официальные лица в Праге заявили, что не могут уточнить детали финансирования или происхождения боеприпасов.

Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.