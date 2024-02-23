Россияне атаковалли Одессу ударными БпЛА: двое пострадавших в тяжелом состоянии

Российская армия вечером 23 февраля атаковала Одессу ударными беспилотниками, загорелся жилой дом: двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщает Украинская правда.

Об этом соо﻿﻿бщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Враг вторую ночь подряд атакует Одесщину ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе.

Пока известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу".

На месте работают все соответствующие службы. Продолжаются поисковые работы и тушение пожара. По данным Кипера, под завалами могут находиться люди.

Обновлено: Кипер также сообщил, что еще одну пострадавшую удалось извлечь из-под завалов. Женщину в тяжелом состоянии везут в больницу. Она пробыла под завалами около двух часов. Поисковая операция продолжается.