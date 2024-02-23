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Кулеба: Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины

Кулеба: Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины
Фото: kmu.gov.ua

Министры иностранных дел Украины и Испании Дмитрий Кулеба и Хосе Мануэль Альбарес 23 февраля провели встречу на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter (X).

Глава МИД отметил, что во время встречи поблагодарил испанского коллегу "за поддержку и солидарность Испании с Украиной".

"Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет содержать боеприпасы", – добавил Кулеба, не уточняя подробностей.

Также министры обсудили украинскую "формулу мира", проведение глобального "саммита мира" и вступление Украины в Европейский Союз.

После заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Испания объявляла об отправке Украине новой морской партии гусеничных бронетранспортеров М113, а также различного вооружения для "противовоздушной обороны, противовоздушных операций и военно-морских операций".

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