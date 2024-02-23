Кулеба: Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины
Министры иностранных дел Украины и Испании Дмитрий Кулеба и Хосе Мануэль Альбарес 23 февраля провели встречу на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Европейская правда.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter (X).
Глава МИД отметил, что во время встречи поблагодарил испанского коллегу "за поддержку и солидарность Испании с Украиной".
"Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет содержать боеприпасы", – добавил Кулеба, не уточняя подробностей.
Также министры обсудили украинскую "формулу мира", проведение глобального "саммита мира" и вступление Украины в Европейский Союз.
После заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Испания объявляла об отправке Украине новой морской партии гусеничных бронетранспортеров М113, а также различного вооружения для "противовоздушной обороны, противовоздушных операций и военно-морских операций".