Силы обороны уничтожили 12 вражеских "Шахедов" и две ракеты Х-59

Силы обороны юга сообщили о сбитии 12 вражеских дронов и двух ракет Х-59 в их операционной зоне, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Телеграмм.

"БпЛА типа "Shahed-131/136", направленные из акватории Черного моря, осуществляли сложное маневрирование над прибрежными населенными пунктами и вглубь страны, в центральные регионы.

Подразделениями противовоздушной обороны в нашей операционной зоне было сбито 12 дронов-камикадзе: 2 - над Николаевской областью, по 5 - над Кировоградской и Одесской областями".

"Параллельно с дронами враг применил и управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, из акватории Азовского моря. 2 ракеты уничтожены силами ПВО на Кировоградщине.

Судьба самолета выясняется".

Военные сообщили также, что один из сбитых дронов, упав в жилой квартал Одессы, вызвал разрушения и возгорание в типичном одесском дворике.

"И хотя пожар оперативно ликвидирован, одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии".

Кроме того, еще двух жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами.