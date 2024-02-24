СМИ: В Херсонской области упал российский самолет Су-34

По сообщению СМИ, в Геническом районе Херсонской области упал российский самолет Су-34, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Радио Свобода, Телеграмм-канал Крымский ветер.

Как отмечает Радио Свобода, "очевидцы публикуют видео с места падения самолета".

По неподтвержденным данным, он был сбит.

Крымский ветер сообщает, что российский Су-34 после пуска ракеты по украинским городам исчез с экранов радаров. Это якобы произошло "на высоте 2000 м над Геническим районом".

Впоследствии в Телеграмм-канале добавили: "К месту падения самолета поехало не менее 4 пожарных автомобилей и машины скорой помощи".

Напомним:

23 февраля Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с советского ЗРК С-200.