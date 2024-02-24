В Польше рассказали о последствиях отказа США утвердить помощь Украине

Если Конгресс Соединенных Штатов не одобрит помощь Украине, многие страны мира начнут разрабатывать собственные программы ядерного оружия, чтобы защитить себя, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает агентство Bloomberg.

По его мнению, если США не помогут, союзники будут разочарованы и поймут, что Вашингтон может быть не в состоянии помочь.

"Это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру. Страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки программ ядерного оружия" , - отметил Сикорский.

Глава польского МИДа также заявил, что члены Европейского Союза смогут выполнить обещание предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов. По его словам, союзники уже смогли собрать около 850 тыс. снарядов.

Задержка с оборонной помощью США

13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 61 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Однако 16 февраля спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался вынести документ на голосование.

Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля, что в очередной раз отсрочило предоставление помощи США для ВСУ.

Миллион артиллерийских снарядов для Украины

В начале мая 2023 года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины объемом один миллиард евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что до марта 2024 года европейские страны предоставят Украине миллион артиллерийских снарядов. Однако страны ЕС не смогли выполнить план в указанные сроки.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Украина получит обещанный миллион снарядов до конца текущего года.

Кроме того, с 2025 года ЕС рассчитывает производить для Украины ежегодно до 2 млн артиллерийских боеприпасов.