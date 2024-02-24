ОВА: Россияне усилили обстрелы Запорожской области, есть раненые

Российские оккупанты усилили обстрелы Запорожской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Рашисты усилили обстрелы Запорожской области и ранили двух человек.

В селе Таврическое враг попал в частный дом. Пострадала молодая семейная пара - 26-летний мужчина и 28-летняя женщина. Супруги в больнице.

Всего за сутки враг нанес 614 ударов по 11 населенным пунктам региона".

По данным ОВА, оккупанты атаковали 86 беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Роботино, Малую Токмачку, Новоданиловку и Новоандреевку, осуществили 46 РСЗО-обстрелов Роботино и Малой Токмачки, а также всадили 12 авиаснарядов по Орехову, Новоданиловке, Роботино и Малой Токмачке.

Кроме того, 470 артобстрелов пришлись по территории Таврического, Орехова, Преображенки, Роботино, Малиновки, Новоданиловки, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.