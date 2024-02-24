В Генштабе ВСУ обнародовали оперативную ситуацию на фронте

Российская армия совершила за сутки, 23 февраля, 84 штурма позиций ВСУ, сообщает Деловая столица.

Начались 731 сутки и третий год широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили населенные пункты Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Торское, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Часов Яр, Курдюмовка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области и Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка на Запорожье.

Под артиллерийский огонь российских окупантов попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 2 напрасных атаки на позиции наших защитников в районе Синковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны, что на Донбассе.

В Бахмутском направлении силы обороны сдержали 9 атак противника в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении ВСУ отразили 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении отразили 8 атак противника возле Роботиного.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов кафиров. Понеся потери, враг не оставляет попыток вытеснить наши подразделения. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 бесполезных штурмов на левобережье Днепра.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.

Также подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. А наши ракетчики нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 артиллерийским средствам, составу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.