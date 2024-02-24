Президент Еврокомиссии прибыла в Киев
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев во вторую годовщину начала полномасштабной войны, сообщает Европейская правда.
Фото с вокзала она опубликовала в своем Twitter (X).
"Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину годовщины войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа.
Мы еще решительнее, чем когда-либо, поддерживаем Украину – финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной. Пока страна наконец будет свободной", – написала фон дер Ляйен.
В пятницу СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что президент Еврокомиссии планирует ехать в Киев вместе с премьером Бельгии, которая сейчас является председательствующей страной в Совете ЕС.
Напомним, на этой неделе официально подтвердилось, что Урсулу фон дер Ляйен выбирают ключевым кандидатом от ее политической группы, поэтому в случае победы ЕНП на выборах она должна во второй раз возглавить Еврокомиссию.