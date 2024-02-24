ГУР рассказало подробности сбития российского самолета А-50

Главное управление разведки информирует, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС рф А-50У был сбит 23 февраля вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море, а после этого еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы, сообщает Украинская правда.

По данным разведки, последний взлет А50У совершил 23 февраля в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять террористические задачи России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск - Зерноград.

Резкое прекращение работы в указанном районе радиолокационного комплекса "Шмель", которым оборудован А-50У, зафиксировали станции радиотехнической разведки ГУР в 18:45.

Огневое поражение модернизированного ДРЛО А-50У также подтверждают радиоперехваты разговора экипажа прикрытия Су-35.

Один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

"Дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР и Воздушных сил является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 ВКС РФ, которые выполняли задачи вблизи н.п. Миллерово - часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки".

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