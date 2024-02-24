В Киев также приехали премьеры Канады, Италии и Бельгии

В Киев 24 февраля прибыли, кроме президента Еврокомиссии, также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Бельгии Александр де Кроо и премьер Италии Джорджия Мелони прибыли от западной границы поездом.

Пресс-служба правительства Италии сообщила, что позже в субботу Мелони планирует из Киева запускать видеовстречу лидеров G7, где Италия сейчас является председательствующей страной, и к разговору пригласят также президента Украины Владимира Зеленского.

Перед этим стало известно о прибытии президента Еврокомиссии.

Об ожидаемом приезде фон дер Ляйен и премьера Бельгии СМИ неофициально сообщали еще в пятницу.