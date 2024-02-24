Западные лидеры и дипломаты публикуют заявления в поддержку Украины

Лидеры, главы МИД и дипломаты стран Запада публикуют многочисленные заявления и видеообращения в связи со 2-й годовщиной начала полномасштабной войны и выражают солидарность с Украиной, сообщает Европейская правда.

"Финляндия непоколебимо будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо. Украина и украинцы заслуживают справедливого и устойчивого мира", – говорится в заявлении﻿ правительства Финляндии.

Президент страны Саули Ниинистьо, который вскоре покинет эту должность, отметил﻿ героизм украинцев в борьбе за свою свободу и подчеркнул, что Украине нужно оказывать полноценную поддержку.

"Мы должны позаботиться, чтобы у нас были возможности и ресурсы оказывать эту поддержку в долгосрочной перспективе. Нужно быстро наращивать наше оборонное производство", – отметил он.

От Нидерландов специальные обращения опубликовали﻿ королевская семья, глава МИД, министр обороны.

Король Вильгельм-Александр и королева Максима отметили героизм украинцев в борьбе, назвав это примером для всех, и заверили в поддержке.

"Наша поддержка не пошатнется. Нидерланды рядом с вами на каждом шагу этого пути", – заявила﻿ министр иностранных дел Ханке Брюинс Слот.

Министр обороны Кайса Оллонгрен, кроме обращения ко 2-й годовщине, поделилась инфографикой об уже выполненных и будущих поставках оружия для Украины.

The Netherlands will sign a long term security agreement with Ukraine. So we shall continue our support, now and in the future. ????????’s tireless fight is crucial for security in Europe. We must continue to take a united stand against Putin's aggression.#StandWithUkraine pic.twitter.com/DIcoG7tYKI — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 23, 2024

Дания, которая накануне подписала двустороннее соглашение по безопасности с Украиной, заверила, что продолжит поддерживать украинцев в борьбе. К заявлению добавили видеоролик об уже оказанной Данией поддержке, в частности в восстановлении Николаева.

Two years ago, Russia launched its brutal, illegal and unprovoked full-scale invasion of #Ukraine️. Denmark stands with the Ukrainian people and their fight for freedom and justice ????️ #24Feb2022 #StandWithUkraine #SlavaUkraini pic.twitter.com/QOtjJASnK2 — Denmark MFA ???????? (@DanishMFA) February 24, 2024

Официальная Вена заявила, что поддерживала и будет поддерживать Украину "730 дней и еще столько, сколько потребуется".

"Это Путин начал эту противоправную агрессивную войну России, и это Путин должен прекратить ее сейчас", – добавили в МИД Австрии.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс опубликовал﻿ в своем Twitter (X) видеозапись гимна Украины.

Официальная страница НАТО в соцсети опубликовала видеоролик с украинскими военными, которые проходили обучение в Британии, зачитывающих строки гимна.

Многие иностранные лидеры выступили с заявлениями еще в пятницу 23 февраля, тогда же Евросоюз, США, Великобритания, Канада объявили дополнительные санкции против России.