Западные лидеры и дипломаты публикуют заявления в поддержку Украины
Лидеры, главы МИД и дипломаты стран Запада публикуют многочисленные заявления и видеообращения в связи со 2-й годовщиной начала полномасштабной войны и выражают солидарность с Украиной, сообщает Европейская правда.
"Финляндия непоколебимо будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо. Украина и украинцы заслуживают справедливого и устойчивого мира", – говорится в заявлении правительства Финляндии.
Президент страны Саули Ниинистьо, который вскоре покинет эту должность, отметил героизм украинцев в борьбе за свою свободу и подчеркнул, что Украине нужно оказывать полноценную поддержку.
"Мы должны позаботиться, чтобы у нас были возможности и ресурсы оказывать эту поддержку в долгосрочной перспективе. Нужно быстро наращивать наше оборонное производство", – отметил он.
От Нидерландов специальные обращения опубликовали королевская семья, глава МИД, министр обороны.
Король Вильгельм-Александр и королева Максима отметили героизм украинцев в борьбе, назвав это примером для всех, и заверили в поддержке.
"Наша поддержка не пошатнется. Нидерланды рядом с вами на каждом шагу этого пути", – заявила министр иностранных дел Ханке Брюинс Слот.
Министр обороны Кайса Оллонгрен, кроме обращения ко 2-й годовщине, поделилась инфографикой об уже выполненных и будущих поставках оружия для Украины.
Дания, которая накануне подписала двустороннее соглашение по безопасности с Украиной, заверила, что продолжит поддерживать украинцев в борьбе. К заявлению добавили видеоролик об уже оказанной Данией поддержке, в частности в восстановлении Николаева.
Официальная Вена заявила, что поддерживала и будет поддерживать Украину "730 дней и еще столько, сколько потребуется".
"Это Путин начал эту противоправную агрессивную войну России, и это Путин должен прекратить ее сейчас", – добавили в МИД Австрии.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс опубликовал в своем Twitter (X) видеозапись гимна Украины.
Официальная страница НАТО в соцсети опубликовала видеоролик с украинскими военными, которые проходили обучение в Британии, зачитывающих строки гимна.
Многие иностранные лидеры выступили с заявлениями еще в пятницу 23 февраля, тогда же Евросоюз, США, Великобритания, Канада объявили дополнительные санкции против России.