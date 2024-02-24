СБУ и ГУР организовали атаку на Новолипецкий металлургический комбинат

Ночную атаку на Новолипецкий металлургический комбинат совместно организовали СБУ и ГУР МО, сообщает Деловая столица.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о вспышке "в одном из цехов" Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Причиной случившегося он назвал падение дрона. По информации Артамонова, жертв нет, как и выбросов вредных веществ.

Несколько позже он призвал население региона к спокойствию, уверяя, что спецслужбы приведены в режим максимальной готовности и проверяют информацию о налете беспилотников. Как будто в Липецкой области были перехвачены два беспилотника.

При этом еще ночью жители региона сообщали о том, что возле Липецка со стороны металлургического комбината раздаются взрывы, которым предшествует гул беспилотника в небе. После этого пожар возник на территории коксохимического цеха.

Минобороны РФ ночью сообщало лишь о перехвате беспилотников над территорией российских регионов. Так, по информации ведомства, над территорией Тульской области перехвачен якобы один дрон, над Липецкой областью якобы два, еще один был уничтожен в небе над Курской областью.

По данным источников украинского государственного телеканала "Армия TV", ночную атаку на Новолипецкий металлургический комбинат совместно организовали СБУ и ГУР МО. Этот металлургический комбинат работает на военно-промышленном комплексе России и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье этого предприятия используют для изготовления российских ракет, артиллерии и беспилотников.

Беспилотники попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Работа на предприятии не возобновится долгое время.