Зеленская: В Украине из-за действий РФ погибло 528 детей, еще 1 230 получили ранения

Более 2 миллионов детей из-за полномасштабного вторжения России выехали из Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила в Фейсбуке супруга Президента Елена Зеленская.

По словам первой леди, 528 детей погибли от российских рук, шаров, ракет или дронов. По меньшей мере 1 230 детей получили ранения, в более чем 330 случаях им понадобилось протезирование.

"Более 2 миллионов наших детей выехали за пределы страны, чтобы спастись. Более миллиона детей в Украине учатся полностью онлайн, потому что враг атакует прифронтовые регионы. И ряд школ — около 2 тысяч — до сих пор не имеют бомбоубежищ" , — подчеркнула Зеленская.

По словам первой леди, более 19 тысяч детей похитила и увезла к себе Россия с временно захваченных территорий. Кроме того, на треть меньше детей родилось – 187 тысяч в 2023 году против 237 тысяч в 2021 году.