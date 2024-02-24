Турция выступает за мир с уважением к границам и суверенитету Украины

Министерство иностранных дел Турции во вторую годовщину полномасштабной войны России против Украины заверило, что выступает за такой формат завершения войны, в котором это будет справедливый мир с уважением к границам Украины, сообщает Европейская правда.

Заявление ведомства цитирует государственное агентство Anadolu.

Анкара заявила, что продолжит прилагать усилия для обеспечения "справедливого и устойчивого мира, который основывался бы на основе независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Турция отметила, что негативные последствия войны растут и ощутимы в масштабах региона и мира.

"Наступит момент, когда возникнут условия для оживления дипломатического процесса. С этим пониманием мы предлагаем конструктивный вклад обеим сторонам", – добавили в заявлении.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин должен был ехать в Турцию с визитом, но он снова отложился.

Визит должен был стать первой поездкой президента России в страну-члена НАТО с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

На фоне подготовки визита Путина в Еврокомиссии напомнили Анкаре, что в Международном уголовном суде выдали ордер на арест российского диктатора за его роль в вывозе украинских детей с оккупированных территорий.