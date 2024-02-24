Зеленский в годовщину большой войны обратился к украинцам из Гостомеля

Президент Владимир Зеленский в Гостомеле, откуда должно было начаться российское "захватить Киев за три дня", поблагодарил украинцев, которые два года борются за победу после российского полномасштабного вторжения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского.

"Великий народ великой страны! Невероятно горжусь каждым, каждой. Восхищаюсь каждым и каждой. Верю в каждого и каждую. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась страна наша.

Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда добавляем: на наших условиях. Именно поэтому возле слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории у слова Украина всегда будет стоять слово Независимая. Боремся за это. И победим. В лучший день нашей жизни".

Президент подчеркнул, что Украина уже на 730 дней ближе к победе.

Также он рассказал, что в Гостомеле состоится встреча с президентом Европарламента Урсулой фон дер Ляйен и руководителями правительств Канады, Италии и Бельгии.