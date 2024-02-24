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Дуда: Поддержка Украины со стороны Польши останется неизменной

Дуда: Поддержка Украины со стороны Польши останется неизменной
Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда ко второй годовщине полномасштабной войны заверил, что поддержка Варшавой Киева в противодействии российской агрессии останется неизменной, сообщает Европейская правда.

Заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

"Мы поддерживали, поддерживаем и продолжим поддерживать Украину в борьбе за свободу! Сейчас эта поддержка все еще остается жизненно необходимой. Независимо от нашей "усталости от войны". Свободный мир не должен допустить триумфа Путина и России", – заявил Анджей Дуда.

Вместе с заявлением он опубликовал видео с кадрами поездок в Украину.

Также в канцелярии Дуды напомнили о помощи Польши с приемом украинцев, которые спасались от войны, многочисленные дипломатические усилия в поддержку Украины и другие проекты, как обучение для специалистов служб чрезвычайных ситуаций, медиков, психологов, к координации которых была привлечена в том числе первая леди.

Как известно, в последние недели отношения Украины и Польши дополнительно осложнились из-за обострения протеста польских фермеров, которые выступают против запланированного продления льготного режима торговли ЕС с Украиной и хотят дополнительных ограничений для украинского агроимпорта.

За последнюю неделю произошли первые инциденты с рассыпанием украинских зерновых грузов и первые случаи блокирования железной дороги, произошел скандал из-за пропутинского плаката одного из фермеров, за который ему теперь грозит до 5 лет заключения.

С украинской стороны в ответ провели акцию украинские перевозчики, по инициативе аграриев к одному из КПП привезли уничтоженную обстрелами сельскохозяйственную технику.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил польского премьера Дональда Туска провести правительственную встречу на границе, но Туск отказался с аргументами, что такая встреча имела бы чисто символическое значение, тогда как нужна техническая работа правительственных команд.

Несмотря на это, украинская правительственная команда все равно приехала на границу.

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