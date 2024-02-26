У Байдена надеются на прекращение огня в Газе в ближайшие дни

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Штаты надеются на прекращение огня в Секторе Газа в ближайшие дни, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, официальные лица, ведущие переговоры о прекращении огня в Газе, предварительно согласовали "основные контуры" соглашения.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем достичь точки, в которой будет достигнуто жесткое и окончательное соглашение по этому вопросу. Поэтому мы говорим всем, включая израильское правительство, что наша твердая позиция состоит в том, чтобы приложить все усилия для достижения этого соглашения," и тогда мы сможем двигаться дальше" , - сказал Салливан.

Напомним, на днях состоялся раунд переговоров между представителями Израиля, Египта, США и Катара, выступающим посредником для Хамаса. Переговоры зашли в тупик за последние несколько недель после того, как израильские войска продвинулись дальше в Газу, а премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал требования Хамаса о прекращении огня "бредом".

Следующим шагом, по словам Салливана, будут переговоры Катара и Египта с Хамасом.