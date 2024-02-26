ЦРУ поддерживает в Украине 12 секретных баз у границы с Россией – NYT

Центральное разведывательное управление США поддерживает в Украине 12 секретных баз вдоль границы с Россией, а глава ЦРУ Уильям Бернс в прошлый четверг совершил свой 10-й тайный визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.﻿﻿ Об этом пишет The New York Times по итогам более 200 интервью с нынешними и бывшими чиновниками в Украине, США и Европе, сообщает Украинская правда.

Издание сообщает, что до полномасштабной войны украинцы зарекомендовали себя перед американцами, собрав перехваченные данные, которые помогли доказать причастность РФ к сбиванию лайнера "Малайзийских авиалиний" в 2014 году. Украинцы также помогли американцам преследовать российских агентов, которые вмешивались в президентские выборы в США в 2016 году.

Примерно в 2016 году ЦРУ начало тренировать элитное украинское подразделение спецназа, известное как "Подразделение 2245", которое захватывало российские беспилотники и средства связи, чтобы технические специалисты ЦРУ могли переделать их и взломать московские системы шифрования. По данным издания, одним из офицеров этого подразделения был нынешний руководитель ГУР Кирилл Буданов.

ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, которые работали в России, по всей Европе, на Кубе и в других местах, где россияне имеют значительное присутствие.

Как пишет The New York Times, детали партнерства между украинской и американской разведками в течение десятилетия были тщательно охраняемой тайной.

"Сейчас эти разведывательные сети важнее, чем когда-либо, поскольку Россия перешла в наступление, а Украина все больше зависит от диверсий и ракетных ударов дальнего радиуса действия, которые требуют шпионов далеко в тылу врага. И они все больше подвергаются риску: если республиканцы в Конгрессе прекратят военное финансирование Киева, ЦРУ, возможно, придется сократить свою деятельность.

Пытаясь успокоить украинских лидеров, Уильям Бернс, директор ЦРУ, в прошлый четверг совершил тайный визит в Украину, который стал его 10-м визитом с момента вторжения" , – говорится в статье.

Как пишет издание, партнерство ЦРУ и ГУР началось в конце февраля 2014 года, когда экс-президент Виктор Янукович сбежал в Россию. Такое сотрудничество предложил Валентин Наливайченко, который стал главой СБУ.

В то же время правила США запрещали разведывательным службам предоставлять Украине любую поддержку, которая, как можно "обоснованно ожидать", будет иметь смертельные последствия. Однако, пишет NYT, красные линии никогда не были четко определены, что создавало постоянное напряжение в партнерстве.

В Киеве Наливайченко избрал своего давнего помощника генерала Валерия Кондратюка главой ГУР, и они создали новое военизированное подразделение, которое было развернуто в тылу врага для проведения операций и сбора разведывательной информации, которую не могли предоставить ЦРУ или МИ-6.

В то же время после инцидента с заходом группы Буданова в Крым в 2016 году американцы были разъярены и угрожали закрыть программу сотрудничества.

После этого тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан позвонил Кондратюку, чтобы еще раз подчеркнуть красные линии. Генерал был расстроен.

"Это наша война, и мы должны воевать" , - ответил он, по словам его коллеги.

Как пишет издание, реакция Вашингтона стоила Кондратюку должности.

Издание отмечает, что во времена президентства Дональда Трампа программа сотрудничества ЦРУ и ГУР расширилась до более специализированных учебных программ и строительства дополнительных секретных баз.

Отношения были настолько успешными, что ЦРУ захотело повторить их с другими европейскими разведывательными службами, которые имеют общие интересы в противодействии России.

Руководитель "Russia House", отдела ЦРУ, курирующего операции против России, организовал тайную встречу в Гааге. На ней представители ЦРУ, британской МИ-6, ГРУ, голландской службы и других ведомств договорились объединить свои разведывательные данные о России. Результатом стала тайная коалиция против России – и украинцы были ее важными членами.

Начиная с ноября 2021 года ЦРУ и МИ-6 присылали украинским партнерам сообщения о том, что Россия готовится к полномасштабному вторжению, чтобы обезглавить правительство и установить в Киеве марионетку, которая будет выполнять волю Кремля. В разведывательных данных были перечислены имена украинских чиновников, которых россияне планировали убить или захватить, а также украинцев, которых Кремль надеялся поставить у власти.

Президент Владимир Зеленский и некоторые из его главных советников "выглядели неубежденными", даже после того, как директор ЦРУ господин Бернс приехал в Киев в январе 2022 года, чтобы провести для них брифинг. С приближением российского вторжения офицеры ЦРУ и МИ-6 совершили последние визиты в Киев со своими украинскими коллегами. Один из офицеров М16 расплакался перед украинцами, опасаясь, что русские убьют их, пишет NYT.

По настоянию Бернса, небольшая группа офицеров ЦРУ была освобождена от общей эвакуации американцев из Украины и переехала в гостиничный комплекс в Западной Украине. После начала вторжения РФ офицеры ЦРУ в отеле были единственными представителями американского правительства на месте. Ежедневно они встречались со своими украинскими контактами, чтобы передать информацию.

В это время "старые наручники были сняты, и Белый дом Байдена уполномочил шпионские агентства оказывать разведывательную поддержку смертельным операциям против российских сил на украинской земле", говорится в материале.

Также со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника отмечается, что по крайней мере в одном случае ЦРУ поделилось разведданными с Украиной, что помогло сорвать заговор против президента Зеленского.

Позже некоторые из офицеров ЦРУ были направлены на украинские базы. Они просматривали списки потенциальных российских объектов, по которым украинцы готовились нанести удар, сравнивали информацию, которую имели украинцы, с данными американской разведки, чтобы убедиться в ее точности.

Однако в последнее время в связи с задержкой принятия пакета помощи от США украинские разведчики задают вопросы американским коллегам, не бросит ли их США.