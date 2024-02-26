В Израиле назвали причину, по которой перенесут операцию в Газе

Армия Израиля изменит сроки проведения военной операции в городе Рафах на юге Сектора Газа в случае, если достигнет соглашения с боевиками ХАМАС по освобождению заложников.﻿ Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Если мы достигнем соглашения, она (операция – ред.) будет несколько отсрочена. Но это произойдет. Если нам не удастся договориться, мы все равно сделаем это" , - заявил премьер-министр Израиля.

По его словам, Израиль одержит победу в войне с ХАМАС через несколько недель после начала военной операции в Рафахе. Он также подчеркнул, что в городе находятся четыре из шести оставшихся батальонов боевиков. Нетаньяху также подтвердил, что стороны ведут переговоры по обмену заложниками, но не привел деталей.