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Байден встретится с лидерами Конгресса для разблокирования помощи Украине

Байден встретится с лидерами Конгресса для разблокирования помощи Украине
Фото: The White House

Президент США Джо Байден во вторник в Белом доме встретится с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы ускорить выделение Украине пакета финансовой помощи.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Отмечается, что Байден "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнения по национальной безопасности и сохранения открытости правительства", говорится в графике Белого дома, опубликованном в воскресенье.

По словам помощника одного из лидеров Конгресса, в мероприятии также примут участие лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

"Мы должны вывести эти деньги за дверь", - заявил ранее в эфире Fox News советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он также отметил, что в Белом доме считают, что помощь, одобренная двухпартийным голосованием в Сенате, может быть также поддержана в Палате представителей, если Джонсон поставит ее на голосование.

Блокировка помощи Украине в США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов. Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь, Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на каникулы до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.

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