В ISW объяснили, почему в России не упоминали о годовщине вторжения в Украину
Чтобы не привлекать внимание к неудачам в достижении заявленных стратегических целей в Украине и в реализации меньших целей - захвата всей Луганской и Донецкой областей, а также к значительным потерям личного состава в России официальные лица и государственные СМИ воздержались от комментариев относительно второй годовщины начала полномасштабного вторжения. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Аналитики института отмечают, что недавний российский опрос общественного мнения показал, что настроения россиян относительно войны в Украине в основном остаются неизменными в течение последних месяцев и что большинство россиян в основном апатичны к войне, хотя не поддерживают вторую волну мобилизации.
Российский президент Владимир Путин и российские чиновники, вероятно, воздержались от освещения второй годовщины полномасштабного вторжения России, пытаясь сохранить общественную апатию к войне, что частично позволяет российским чиновникам продолжать войну без значительной общественной реакции.
ISW продолжает оценивать, что Путин, вероятно, осознает, что вторая волна мобилизации будет в целом непопулярной, и обеспокоен тем, что такая мера вызовет широкое недовольство. Однако Путин может меньше беспокоиться об общественных настроениях после своего переизбрания в марте 2024 года и решит, что потребности России в формировании вооруженных сил перевешивают риски широкого внутреннего недовольства.
Ключевые выводы ISW за 25 февраля
- Российские чиновники и государственные СМИ в основном воздержались от публичного обсуждения второй годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, вероятно, пытаясь избежать обсуждения того, что Россия не смогла достичь заявленных целей войны за счет значительных человеческих жертв.
- Российские официальные лица, государственные и аффилированные с государством телеканалы, вероятно, воздержались от комментариев по поводу второй годовщины начала полномасштабного вторжения России, чтобы избежать привлечения внимания к неудачам России в достижении заявленных стратегических целей в Украине и меньших российских целей - захвата всей Луганской и Донецкой областей, а также к значительным человеческим потерям.
- Украинские чиновники 25 февраля обсудили цели и приоритеты Украины на 2024 год и подчеркнули необходимость дальнейших украинских инноваций и западной помощи для достижения целей Украины.
- На видео с беспилотника, опубликованном 25 февраля, видно, как российские войска совершают очевидные военные преступления вблизи Бахмута.
- Российское информационное пространство продолжает оставаться очень чувствительным к недавним потерям самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что свидетельствует о том, что вопрос развертывания и защиты этих самолетов вызывает большое беспокойство.
- Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что по состоянию на 25 февраля Россия не получала никаких ракет дальнего радиуса действия от Ирана.
- Недавно, 25 февраля, российские войска осуществили подтвержденное продвижение в районе Бахмута и Крынок на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения.
- Российские власти продолжают вербовать украинских граждан на оккупированной территории Украины в российскую армию.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил 25 февраля, что Россия удерживает в российских тюрьмах более 28 000 граждан Украины.