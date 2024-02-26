В ISW объяснили, почему в России не упоминали о годовщине вторжения в Украину

Чтобы не привлекать внимание к неудачам в достижении заявленных стратегических целей в Украине и в реализации меньших целей - захвата всей Луганской и Донецкой областей, а также к значительным потерям личного состава в России официальные лица и государственные СМИ воздержались от комментариев относительно второй годовщины начала полномасштабного вторжения.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Аналитики института отмечают, что недавний российский опрос общественного мнения показал, что настроения россиян относительно войны в Украине в основном остаются неизменными в течение последних месяцев и что большинство россиян в основном апатичны к войне, хотя не поддерживают вторую волну мобилизации.

Российский президент Владимир Путин и российские чиновники, вероятно, воздержались от освещения второй годовщины полномасштабного вторжения России, пытаясь сохранить общественную апатию к войне, что частично позволяет российским чиновникам продолжать войну без значительной общественной реакции.

ISW продолжает оценивать, что Путин, вероятно, осознает, что вторая волна мобилизации будет в целом непопулярной, и обеспокоен тем, что такая мера вызовет широкое недовольство. Однако Путин может меньше беспокоиться об общественных настроениях после своего переизбрания в марте 2024 года и решит, что потребности России в формировании вооруженных сил перевешивают риски широкого внутреннего недовольства.

Ключевые выводы ISW за 25 февраля