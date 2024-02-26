Close button

Курс валют НБУ на 26 февраля

Курс валют НБУ на 26 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 26 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 февраля, снизился до отметки 38.3527 за 1 доллар.

Евро подешевел на 17 коп до 41.5628 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 48.7079 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 9 коп до 43.6670 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 9.6390 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.352700 --0.1276
EUR Евро 41.562800 --0.1652
GBP Фунт стерлингов 48.707900 --0.0389
CHF Швейцарский франк 43.667000 --0.0904
PLN Польский злотый 9.639000 --0.0258

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics