Курс валют НБУ на 26 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 26 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 февраля, снизился до отметки 38.3527 за 1 доллар.

Евро подешевел на 17 коп до 41.5628 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 48.7079 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 9 коп до 43.6670 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 9.6390 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.352 700 EUR Евро 41.562 800 GBP Фунт стерлингов 48.707 900 CHF Швейцарский франк 43.667 000 PLN Польский злотый 9.639 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.