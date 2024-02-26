Курс валют НБУ на 26 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 26 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 25 февраля, снизился до отметки 38.3527 за 1 доллар.
Евро подешевел на 17 коп до 41.5628 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 48.7079 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 9 коп до 43.6670 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 3 коп до 9.6390 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.352700
|EUR
|Евро
|41.562800
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.707900
|CHF
|Швейцарский франк
|43.667000
|PLN
|Польский злотый
|9.639000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.