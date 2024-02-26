Минобороны РФ заявило, что Герасимов побывал на фронте в Украине

Минобороны РФ на третий день после годовщины полномасштабного вторжения России в Украину заявило, что начальник Генштаба ВС РФ посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии в зоне боевых действий в Украине, сообщает Украинская правда.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции (так оккупанты называют войну против Украины − ред.)" , – говорится в сообщении.

Герасимов якобы побывал в командном пункте, где заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне его ответственности и порядке дальнейших действий.

Начальник российского Генштаба также вручил оккупантам награды.

Из обнародованного видео непонятно, где именно был Герасимов и был ли он вообще на фронте: российского генерала показали сначала в самолете, а потом внутри какого-то помещения.