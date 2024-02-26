Оккупанты ударили "Шахедами" и ракетами: сколько целей сбила ПВО

В ночь на 26 февраля российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed, а также ракетами Х-59, Х-31П, С-300 и Искандер-М. Силы противовоздушной обороны сбили 9 "Шахедов" и три ракеты.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности оккупанты применили 14 "Шахедов" (место запуска - Курская область РФ), две ракеты С-300 (Белгородская область РФ), три управляемые авиационные ракеты Х-59, одну Х-31П (с временно оккупированной территории Запорожской области) и одну баллистическую ракету "Искандер-М" (Крым).

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "Шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.