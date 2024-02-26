Россияне 40 раз атаковали ВСУ на Марьинском направлении – сводка Генштаба

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 40 раз штурмовали позиции Сил обороны Украины на Марьинском направлении. Всего за воскресенье зафиксировано 95 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 26 февраля.

Всего враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Ямное, Новая Сечь Сумской области; Веселое Константиновка, Курдюмовка, Майорск, Северное, Железное, Нью-Йорк, Очеретино, Желательное, Бердичи, Ласточкино, Яснобродовка, Нетайлово, Уманское, Водяное, Прасковьевка, Очеретино, Новомихайловка, Владимировка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малиновка, Орехов, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении отражены 6 атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области, где враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе населенного пункта Роботино и 1 – в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитным ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожены 3 ракеты и 9 БпЛА типа Shahed. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 артиллерийским позициям противника.