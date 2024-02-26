NYT: Сотрудник Сената США неофициально передал Украине снайперское снаряжение

Сотрудник Сената США неофициально передал Украине снайперское снаряжение. Теперь он находится под следствием. ﻿Об этом сообщает The New York Times, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием в Конгрессе в связи с его частыми поездками в зоны боевых действий в Украине и предоставлением, по его словам, снайперского снаряжения на сумму 30 тысяч долларов для ее военных.

Этот сотрудник, Кайл Паркер, является старшим советником Сената в Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия. Комиссия возглавляется членами Конгресса и укомплектована помощниками членов Конгресса. Она оказывает влияние на вопросы демократии и безопасности и активно поддерживает Украину.

В конфиденциальном докладе директора и главного юрисконсульта комиссии говорится, что передача оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом. В нем говорится, что Паркер ездил на передовую Украины в камуфляже и с украинскими военными знаками отличия и нанял украинского чиновника для стипендии правительства США, несмотря на возражения чиновников Конгресса по этике и безопасности.

Кроме того, в докладе говорилось о возможности того, что он "вольно или невольно стал мишенью и объектом использования со стороны иностранной разведки", и приводились неуказанные "контрразведывательные вопросы", которые должны быть переданы в ФБР.

Представитель мистера Паркера заявил, что он не сделал ничего плохого. Он сказал, что Паркер стал объектом "кампании возмездия" за обвинения в неправомерных действиях против авторов доклада.