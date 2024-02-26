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РФ с начала вторжения потеряла 1000 РСЗО – Генштаб

РФ с начала вторжения потеряла 1000 РСЗО – Генштаб
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 880 военных, 13 танков, 37 бронемашин, 12 артсистем, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 410 700 (+880) человек,
  • танков − 6 555 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 12 478 (+37) ед,
  • артиллерийских систем − 9 993 (+12) ед,
  • РСЗО − 1 000 (+1) ед,
  • средств ПВО − 686 (+2) ед,
  • самолетов − 340 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 707 (+26) ед,
  • крылатых ракет − 1 910 (+3) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 037 (+26) ед,
  • специальной техники – 1 580 (+2) ед.

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