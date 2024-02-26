РФ с начала вторжения потеряла 1000 РСЗО – Генштаб

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 880 военных, 13 танков, 37 бронемашин, 12 артсистем, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составили: