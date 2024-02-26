РФ с начала вторжения потеряла 1000 РСЗО – Генштаб
Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 880 военных, 13 танков, 37 бронемашин, 12 артсистем, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 410 700 (+880) человек,
- танков − 6 555 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 12 478 (+37) ед,
- артиллерийских систем − 9 993 (+12) ед,
- РСЗО − 1 000 (+1) ед,
- средств ПВО − 686 (+2) ед,
- самолетов − 340 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 707 (+26) ед,
- крылатых ракет − 1 910 (+3) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 037 (+26) ед,
- специальной техники – 1 580 (+2) ед.